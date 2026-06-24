Il datore di lavoro o lavoratore autonomo che, per continuare a operare nei cantieri, vuole recuperare i crediti della patente, deve presentare istanza via Pec - tramite apposita modulistica - all’Ispettorato territoriale del lavoro dove ha sede la commissione territoriale deputata a tale procedimento.
Nella richiesta vanno indicate le azioni che si vuole compiere, in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza. Infatti, qualora si perdano i crediti scendendo sotto la ...