La Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva introduce un sistema di obblighi e strumenti di tutela destinato ad incidere profondamente anche sulle politiche di mobilità internazionale del personale. Le differenze economiche che caratterizzano i pacchetti retributivi degli espatriati non risultano incompatibili con il principio della parità retributiva, ma richiedono una crescente capacità di giustificazione e documentazione. In tale contesto assumono particolare rilevanza i concetti di discriminazione diretta e indiretta, i nuovi meccanismi di riparto dell'onere della prova, i sistemi di classificazione del personale e le expat policy. La capacità di dimostrare le ragioni oggettive delle differenze retributive diventa uno degli elementi centrali della governance della Global Mobility.