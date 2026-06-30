Negli ultimi anni la gestione della mobilità internazionale del personale ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie organizzative delle imprese, chiamate a confrontarsi con fenomeni di crescente internazionalizzazione, con l'evoluzione dei modelli di lavoro e con la necessità di attrarre e trattenere professionalità altamente qualificate in un mercato del lavoro sempre più globale.

In questo contesto si inserisce la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, destinata a modificare...