Con la sentenza 119 del 3 luglio 2026 la Corte costituzionale interviene su un tema di particolare interesse nell’ambito della disciplina delle professioni regolamentate, dichiarando costituzionalmente illegittima la disposizione che subordinava l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea alla sussistenza della condizione di reciprocità.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano nell...