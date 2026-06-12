L’intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata dalle aziende per comunicare, anche da parte della funzione delle risorse umane nelle aziende. Oggi, ha sottolineato Giuseppe Antonelli, linguista e professore ordinario di storia della lingua italiana all’Università di Pavia, nelle imprese si comunica usando l’AI, che però è utile per fare in maniera più rapida lavori faticosi e ripetitivi, ma «non risolverà il problema di esprimerci meglio, inteso come capacità di farlo in maniera empatica ...

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