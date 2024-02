Pensionati residenti in Brasile e Canada: la speciale esenzione nella CU

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile, nonché tra Italia e Canada, prevedono speciali regole di tassazione concorrente nei due Stati, con un meccanismo di parziale esenzione nel Paese che eroga le pensioni al soggetto residente nell’altro Stato. In altri termini, le pensioni erogate dall’Italia a soggetti residenti in Brasile o in Canada sono imponibili in Italia, ma solo per la parte che eccede determinati importi espressi in valuta estera.

La Certificazione...