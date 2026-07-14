È stato prorogato al 19 settembre 2026, rispetto all’originaria scadenza del 18 luglio, il termine entro il quale i pensionati che riscuotono la pensione in Venezuela devono attestare la propria esistenza in vita. Lo rende noto l’Inps con un comunicato del 13 luglio 2026, adottato in considerazione delle gravi criticità determinate dal recente sisma che ha colpito il Paese.
Pertanto, i pensionati che ricevono in Venezuela una pensione erogata dall’Inps dovranno, entro il 19 settembre prossimo, seguire...