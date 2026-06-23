Le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 dall’Inps sono 834.658, circa 27mila in meno del 2024 (erano 878.369 nel 2022), per effetto della stretta sulle uscite pensionistiche. Cala anche il valore medio delle nuove pensioni liquidate nel 2025, rispetto a quelle vigenti: il taglio dell’assegno pensionistico raggiunge i 148 euro mensili per le pensioni di anzianità dei maschi. Resta una rilevante differenza tra i due generi, che nel caso delle pensioni di vecchiaia, arriva al 45% in meno per le...
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