Pensioni, crescita record del 7,1% per la spesa Calderone: è una riforma dai tempi lunghi di Marco Rogari









Malgrado la stretta sulle rivalutazioni degli assegni sopra i 2.100 euro mensili, il passaggio da Quota 102 a Quota 103 e le limitazioni a Opzione donna, per ben due anni, nel 2023 come nel 2024, la spesa per pensioni lieviterà al ritmo record del 7,1 per cento. Quasi il doppio dell’aumento delle uscite registrato nel 2022 (+3,7%), già molto più corposo di quello del 2021 (+1,7%). Traspare dai freddi numeri del Def, che tra l’altro apre spazi di finanza pubblica molto limitati per misure espansive...