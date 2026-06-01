Per i rapporti di lavoro a tempo determinato la riforma prevista dalla legge di Bilancio 2026 non prevede un regime dedicato, e proprio questo genera le maggiori incertezze gestionali.
La legge 199/2025 detta una regola generale. Le Faq del ministero del Lavoro e le nuove linee Covip la calibrano sulla durata: l’adesione automatica si perfeziona solo se il rapporto consente il decorso dei 60 giorni dall’assunzione e le linee Covip precisano che eventuali sospensioni del rapporto (quali malattie, infortunio...