L’organizzatore e le squadre partecipanti all’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027, possono beneficiare di una serie di deroghe alle norme ordinarie in materia di contratti a termine.
L’articolo 4 del decreto legge 108/2026 (ora all’esame del Parlamento), infatti, stabilisce che le «esigenze connesse all’evento costituiscono ragione oggettiva» per l’apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro, consentendo anche di andare oltre i limiti di durata previsti dall’articolo 19, ...