Per i riassunti riliquidazione della buonuscita senza prescrizione quinquennale di Arturo Rossi

Link utili Inps, messaggio 3493/2023 Messaggio

Precisazione dell’Inps dopo le richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 4 del Dpr 1032/1973

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Non è applicabile l’apposizione del termine di prescrizione di cinque anni alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in caso di riassunzione in servizio, sia pure se quest’ultima fosse avvenuta oltre il quinquennio dalla precedente cessazione; questa è l’importante precisazione fornita dall’Inps con il messaggio 3493 del 5 ottobre 2023.

L’intervento dell’Istituto si è reso necessario in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute sulla corretta applicazione dell’articolo 4 del Dpr 1032/1973; la questione, di particolare rilevanza, concerne la prassi da adottare quando il dipendente statale cessato dal servizio, che abbia già percepito l’indennità di buonuscita, venga riassunto per un periodo di almeno due anni continuativi.

In maniera specifica, se tra la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e la riassunzione in servizio siano decorsi cinque anni, viene chiesto se debba procedersi a una riliquidazione dell’intero trattamento in maniera complessiva oppure se si debba corrispondere all’iscritto un supplemento di liquidazione.

A tale proposito viene richiamato il comma 1 dell’articolo 4 del Dpr 1032/1973, il quale stabilisce che al dipendente statale che abbia conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e venga riassunto spetta la riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi; dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede che, se il nuovo servizio è durato meno di due anni, ma non meno di 12 mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull’ultima base contributiva per il servizio prestato dopo la riassunzione; tale supplemento, spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, se risulti per l’interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.

Quindi, precisa l’Inps, da quanto dettato dalla norma si evince che unica condizione di applicabilità è la durata del nuovo servizio, in quanto non vi è alcun cenno sulla fissazione di un termine prescrizionale che circoscriva il diritto dell’iscritto a ottenere la riliquidazione per l’intero servizio reso.

In ogni caso, la questione è stata sottoposta al Coordinamento generale legale dell’Istituto, il quale si è espresso ritenendo che la ratio della norma in questione è quella di garantire l’unicità del rapporto previdenziale.

Di conseguenza, limitare tale principio alle sole riassunzioni avvenute entro cinque anni dalla precedente cessazione renderebbe vana la nozione di unicità del trattamento previdenziale stesso, dato che tale caratteristica è il presupposto della disposizione all’esame.

Inoltre, viene sottolineato che la prassi dell’Inps è stata quella di applicare tale meccanismo di riliquidazione a tutte le riassunzioni, anche se verificatesi oltre il periodo quinquennale, e tale orientamento non è stato mai deplorato dalla giurisprudenza anche in quei casi in cui le sentenze che si sono susseguite nel tempo hanno chiarito che il principio in questione non può trovare applicazione per le riassunzioni di personale presso amministrazioni locali.

In sintesi, come fatto cenno in precedenza, viene ritenuta non legittima l’apposizione del termine prescrizionale di cinque anni alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in caso di riassunzione in servizio, anche nel caso in cui la stessa fosse avvenuta oltre il quinquennio dalla precedente cessazione.