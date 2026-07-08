L’Inps, con il messaggio 2287 del 7 luglio 2026, torna a fornire chiarimenti sulla compilazione del flusso UniEmens per i conguagli relativi ai permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992 e al congedo straordinario disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, introducendo un vincolo che finora era solo facoltativo.
Il punto di partenza resta la circolare Inps 4 aprile 2023, n. 39 con cui l’istituto previdenziale – nel riepilogare le novità introdotte dal Dlgs 105/2022, attuativo...