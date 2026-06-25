La tutela delle persone con disabilità e dei lavoratori affetti da gravi patologie rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento italiano. In attuazione dei valori costituzionali di uguaglianza e solidarietà, il legislatore ha introdotto strumenti volti a garantire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili. In tale contesto si inserisce la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce specifici permessi e congedi a favore dei lavoratori con disabilità grave e dei familiari...

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