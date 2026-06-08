La gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro rappresenta da tempo uno dei temi centrali delle politiche dell’Unione europea; alla necessità di governare i fenomeni migratori si affianca, infatti, l’esigenza di rispondere alle crescenti difficoltà di reperimento della manodopera che interessano numerosi settori produttivi e che, in diversi Stati membri, stanno assumendo dimensioni strutturali.
In tale contesto si inserisce la direttiva (UE) 2024/1233, recepita nell’ordinamento italiano con...