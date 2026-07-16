Il messaggio Inps 2377 del 15 luglio 2026 cambia volto alla piccola colonia e alla compartecipazione stagionale, smonta le letture più rigide della circolare 21/2026 e impone una linea unica alle sedi.
Qualifica del concedente
Per la compartecipazione stagionale il concedente deve essere imprenditore agricolo titolare di una propria azienda, nella quale il compartecipante si inserisce, restando in capo al concedente la titolarità dell’impresa agricola e la responsabilità dell’attività verso i terzi.
La novità riguarda la piccola...