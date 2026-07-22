Le politiche attive e della formazione in Italia hanno fatto un deciso balzo in avanti. Grazie al programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) messo in campo con il Pnrr e rivisto dal governo Meloni. Al termine dell’azione di riforma, al 30 giugno scorso, sono oltre 4,3 milioni i disoccupati presi in carico da Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo i primi dati del monitoraggio del ministero del Lavoro, che invierà a Bruxelles e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare...

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