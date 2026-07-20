Il 7 luglio 2026 tra Utilitalia e Funzione Pubblica–Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 7 febbraio 2023 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.

Il contratto ha durata triennale sia per la parte economica, sia per la parte normativa: decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Le parti si sono altresì impegnate a sciogliere la riserva entro il corrente mese di luglio.

Tra le novità introdotte si segnalano...