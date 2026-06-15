Dal 15 giugno al 31 ottobre i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps possono presentare la domanda per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) per il 2026 (messaggio 1987/2026). L’indennità è un aiuto economico riconosciuto se, nell’anno precedente la richiesta, il reddito da lavoro è stato inferiore al 70% rispetto alla media dei due ulteriori anni precedenti: quindi, per quest’anno, si prende a riferimento il reddito del 2025 rispetto alla media ...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ