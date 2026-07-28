Con nota operativa del 24 luglio l’Inail ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2027 (OT23-2027) e la relativa guida. Il modello è destinato alle aziende che intendono richiedere una riduzione dei premi assicurativi a fonte della adozione di specifici interventi di sicurezza realizzati nel corso del corrente anno. La riduzione, che si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio...

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