La Corte di cassazione, con ordinanza 23715 del 21 luglio 2026, ha proceduto a un rigoroso inquadramento giuridico dell’indennità sostitutiva del preavviso, avviando la propria analisi dalla disamina della ratio economico-giuridica sottesa all’istituto del preavviso, tipico dei contratti a esecuzione continuata o periodica stipulati a tempo indeterminato. Tale meccanismo, integrando un limite temporale all’efficacia del recesso, inteso qual negozio unilaterale ricettizio volto al libero esercizio...
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