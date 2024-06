Premi variabili individuali -L’evoluzione della retribuzione: componenti individuale e collettiva

[1] Sul punto G. Santoro – Passarelli, Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro, in Diritto Relazioni Industriali, 2019, n. 2, p. 417 ss.

[2] P. Pascucci, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, 2018, p. 15; un importante intervento è costituito dalla Direttiva europea sul salario minimo del 25 ottobre 2022. Sul punto, tra i tanti, T. Treu, La proposta sul salario minimo e la nuova politica della Commissione europea, in DRI, 2021, I, p. 1.

[3] Sui rapporti che hanno contrassegnato gli ultimi decenni tra l’istituto retributivo e le strategie di politica economica cfr. G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata tra Costituzione, mercato ed emergenza economica, in CSDLE “Massimo D’Antona.It”, 2012, n. 163, p. 13 ss., in particolare, p. 17.

[4] T. Treu, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, in CSDLE “Massimo D’Antona.It”, 2019, n. 386, p. 3; M. Tiraboschi, Tra due crisi: tendenze di un decennio di contrattazione, in DRI, 2021, 1, p. 165.

[5] Volti ad orientare il sistema produttivo al perseguimento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Sul principio di sostenibilità v. D. Porena, Il principio di sostenibilità, Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2018.

[6] Sulle funzioni della retribuzione cfr. G. Roma, Le funzioni della retribuzione, Bari, Cacucci, 1997.

[7] Aspetto su cui, tra gli altri, pongono l’attenzione P. Pascucci, Giusta retribuzione e contratti di lavoro., cit., p. 12; G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata tra Costituzione, mercato ed emergenza economica, cit., p. 13 ss.; G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata. Tutele costituzionali e crisi economica, Torino, Giappichelli, 2012 p. XI ss.

[8] P. Barbieri, Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto, in LD, 2019, I, p. 9, osserva come a partire dal 2000 i livelli di dispersione salariale italiani siano rimasti quasi sempre al di sotto della media OECD; cfr. OECD Economic Surveys: Italy 2021, OECD Publishing, Paris, in https://doi.org/10.1787/07d8b9cd-en.

[9] Tra i tanti commentatori del Protocollo del 23 luglio 1993, cfr. T. Treu, L’accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1993, I, p. 215 ss.; M. D’Antona, Il protocollo sul costo del lavoro e l’autunno freddo dell’occupazione, in RIDL, 1993, I, p. 411 ss.; C. Zoli, Struttura della contrattazione collettiva e rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, in Istituzioni e regole del lavoro flessibile, a cura di M. Rusciano – C. Zoli – L. Zoppoli, 2006, Editoriale Scientifica, p. 301 ss.

[10] M. Martone, Retribuzione e struttura della contrattazione collettiva, in La retribuzione, Atti del XIX congresso nazionale del diritto del lavoro, Palermo, 17-18 maggio 2018, Associazione Italiana Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Giuffrè, 2019, p. 8 ss.

[11] Il meccanismo di indicizzazione automatica dei salari denominato “scala mobile” venne definitivamente soppresso con la firma del protocollo triangolare di intesa tra il Governo Amato I e le parti sociali siglato il 31 luglio 1992.

[12] M. Ricciardi, Politiche retributive e relazioni industriali negli anni ’90 in DLRI, 1996, n. 71, p. 399 ss.; C. Romeo, Premio di produttività, in Lessico Giuslavoristico, vol. 1, ordinato da M. Pedrazzoli, Bononia University Press, 2010, p. 100, osserva come «[s]otto il profilo strettamente semantico, e peraltro, nella comune definizione assentita dalla dottrina giuslavoristica italiana, il premio di produttività è stato generalmente inteso come un corrispettivo incentivante, legato alla qualità del lavoro prestato e idoneo a coinvolgere uno o più lavoratori nei vari processi di miglioramento dei risultati aziendali».

[13] Nell’accordo interconfederale del 1993 veniva prevista una specifica competenza della contrattazione collettiva di secondo livello in materia di retribuzione variabile, ma permaneva comunque la possibilità della contrattazione collettiva nazionale di prevedere incrementi legati alla produttività. Tale possibilità è stata eliminata con i successivi accordi interconfederali, in quanto, la fissazione di incrementi a livello di categoria avrebbe fatto venir meno il collegamento tra retribuzione e risultato, cfr. M.C. Cautadella, La retribuzione nel tempo della crisi, tra principi costituzionali ed esigenze di mercato, Giappichelli, 2013, 56 ss.

[14] Per le impostazioni di favore relative alla partecipazione finanziaria dei lavoratori espresse dalle istituzioni dell’Unione cfr. R. Caragnano, Il Codice della partecipazione. Contributo allo studio della partecipazione dei lavoratori, Giuffrè, 2011, p. 105-109; Id., Problemi e prospettive della partecipazione finanziaria in Europa. A proposito del IV Rapporto Pepper, in Bollettino speciale Adapt, 9 ottobre 2009.

[15] Nel tempo, e a partire dal 1997, si sono succeduti una serie di provvedimenti animati dalla stessa ratio, ossia quella di eliminare, in tutto o in parte, gli oneri fiscali e contributivi sulle quote di salario variabile erogate al raggiungimento di obiettivi aleatori espressivi di incrementi di produttività. Per una panoramica, in chiave diacronica, sulla normativa promozionale cfr. M. Marocco, Gli incentivi economici al salario variabile, in DRI, 2019, II, p. 668 ss.

[16] T. Treu, Sub articolo 36, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1979, p. 72; Cass. 21 febbraio 1952 n. 461, in RGL, 1952, II, p. 95 ss.; Cass. 23 novembre 1992, n. 12490, in DPL, 1993, p. 214 ss.

[17] G. Zilio Grandi, La retribuzione. Fonti struttura e funzioni, Jovene, 1996, p. 153.

[18] Si parla di piani di gain sharing nell’ipotesi in cui una parte di salario è commisurata a specifici risultati di produttività (output) che il datore di lavoro si aspetta di ottenere da un dipendente o da un gruppo di essi. Si parla, invece, di profit sharing per indicare sistemi che premiano la redditività aziendale, tendenzialmente parametrati sulla base della performance finanziaria dell’impresa (i profitti). I contratti collettivi integrativi si contraddistinguano per un utilizzo misto dei citati indicatori che ne rende difficile la distinzione.

[19] Sul punto, tra i tanti, cfr. P. Campanella, Decentramento contrattuale e incentivi retributivi nel quadro delle politiche di sostegno alla produttività del lavoro, in CSDLE “Massimo D’Antona.It”, 2014, n. 185, p. 1 ss.

[20] T. TREU, Le forme retributive incentivanti, in RIDL, 2010, I, p. 649.

[21] L’Italia è il fanalino di coda in Europa quanto alla diffusione degli schemi retributivi variabili, come indicato anche dal recente rapporto dell’Eurofound, cfr. B. Gerstenberger, Salary-setting mechanisms across the EU, in Eurofound – publications, 2018, in https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/customised-report/2018/salary-setting-mechanisms-across-the-eu.

[22] È opinione condivisa che la dinamica stagnante della produttività e l’incremento del costo del lavoro in Italia sarebbero addebitabili, in primo luogo, al modello contrattuale adottato con il protocollo sulla politica dei redditi del 1993, sul punto, tra i tanti, cfr. L. Tronti, Protocollo di luglio e crescita economica: l’occasione perduta, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2005, n. 2, p. 345 ss.; Id., La crisi di produttività dell’economia italiana: scambio politico ed estensione del mercato, in Economia e Lavoro, 2009, n. 2, p. 139 ss.

[23] Insiste sulla progressiva riduzione della capacità corrispettiva del salario contrattuale U. Carabelli, Lavoro subordinato e organizzazione: qualche riflessione sullo stato del dibattito alle soglie del nuovo secolo, cit., p. 612, rileva come l’impiego di nuove tecnologie nell’organizzazione del lavoro sottenda «una prestazione sempre più impegnativa e psicologicamente coinvolgente» a cui si connette la riduzione della «capacità corrispettiva ma anche soprattutto redistributiva del salario contrattuale»; in argomento, seppur con specifico riferimento ai sistemi organizzativi di qualità totale, cfr. L. Zoppoli, Lo spirito del dono e il contratto di lavoro: qualità totale, socialità primaria e arricchimento della corrispettività negoziale, in Qualità totale e diritto del lavoro, a cura di L. S. Vigorita, Milano, Giuffrè, 1997, p 57 ss.

[24] A. Negri – C. Vercellone, Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo, cit., p. 52; P. Pini, Retribuzione, partecipazione finanziaria e gestionale nell’impresa, in Quaderni della partecipazione, 2001, n. 7-8, p. 108; G. Zilio Grandi, Un’introduzione: fonti, struttura e funzioni della retribuzione, quindici anni dopo, in Lavoro e Diritto, 2011, IV, p. 599.

[25] A. Tursi, La metamorfosi del tempo di lavoro, in DRI, 2022, II, p. 467; l’attenzione della dottrina è certificata dal tema oggetto dell’ultimo convegno dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (Aidlass) tenutosi a Campobasso il 25-26 maggio 2023 dedicato dal titolo dimensioni spazio-temporali dei lavori.

[26] L’art. 18, comma 1, l. n. 81 del 2017 definisce il lavoro agile come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

[27] C. Macchione, Il lavoro agile e l’organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, in Aa.Vv. Lavoro agile e smart working nella società post pandemica. Profili giuslavoristici e di relazioni industriali, Adapt University Press, 2022, p. 8, osserva come il legislatore non abbia mostrato lungimiranza «nel prevedere un adeguamento in materia di regolamentazione del trattamento retributivo» che si mostrasse più in linea con la prestazione smart.

[28] Cfr. già M. Del Conte, problemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione organizzativa, in ADL, 2021, 3, 555 ss.

[29] Tra i tanti si si segnala l’accordo integrativo Heineken Italia del 2018.

[30] Per l’esame di alcune interessanti esperienze contrattuali cfr. D. Mosca – P. Tomassetti, La valorizzazione economica della professionalità nella contrattazione aziendale, in DRI, 2016, n. 3, p. 810 ss.; F. Seghezzi, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, Adapt University Press, 2017, p. 210; da ultimo F. Alifano, I premi di risultato: una fotografia della contrattazione aziendale tra il 2012 e il 2021, in Bollettino ADAPT 19 dicembre 2022, n. 44, analizza gli integrativi aziendali connessi ad obiettivi di professionalità valorizzazione delle competenze, efficienza e sicurezza sul lavoro.

[31] Secondo i dati aggiornati al mese di febbraio 2021, relativi ai contratti integrativi depositati presso il Ministero del Lavoro, il parametro dell’assenteismo è quello che ricorre più frequentemente nella contrattazione aziendale del premio di risultato, cfr. Aa.Vv, Il premio di risultato nella contrattazione collettiva in Italia evoluzioni e modifiche a seguito dello shock pandemico, a cura di A. P. Paliotta – M. Resce, INAPP, p. 61, tabella 3.8, in https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3625.

[32] Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui gli schemi retributivi premianti vengono contemplano sistemi di riconoscimento di competenze attese (obiettivi di professionalità). Sul punto P. Tomassetti, Dalle mansioni alla professionalità? Una mappatura della contrattazione collettiva in materia di classificazione del personale e inquadramento in Diritto Relazioni Industriali, 2019, n. 4, p. 162 ss., ma anche p. 173; M. D’Onghia, Della produttività e diritto del lavoro. Un itinerario sulla qualità del lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2009, n. 2, I, p. 295.

[33] Questa alternatività tra le due fonti è sostenuta da A. Russo, Problemi e prospettive nelle politiche di fidelizzazione del personale, cit., p. 18 ss., e pare potersi desumere da quanto affermato da A. Lassandari, Contrattazione collettiva e produttività, cronaca di evocazioni (ripetute) e di incontri (mancati), in RGL, 2009, 2, p. 328 ss.; ID, La retribuzione e i contratti collettivi aziendali, in La retribuzione, Utet, 2012, p. 214, rileva la tendenza al riconoscimento dei superminimi individuali.

[34] V. L. Tronti, Dopo l’ennesimo accordo inutile. Un nuovo scambio politico, in Giornale Diritto Lavoro Relazioni Industriali, 2013, n. 2, p. 304.

[35] Per orientamenti giurisprudenziali in argomento cfr. E. Villa, Orientamenti della giurisprudenza in tema di premi di risultato, cit., p. 444 ss.; S. Sonnati, Il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto e il diritto al bonus in capo al lavoratore, in RIDL, 2017, III, p. 607 ss.

[36] S. Malandrini, La perequazione retributiva collettiva e individuale, in RIDL, 2020, III, p. 92-93.

[37] S. Malandrini, La perequazione retributiva collettiva e individuale, cit., p. 92 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 9.7.2004 n. 12788, Cass. 7.8.1999 n. 8498, Cass. 13.3.1996 n. 2058.

[38] Sul punto sia concesso il richiamo a S. Sonnati, Le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di comunicazione degli obiettivi aziendali utili al lavoratore ai fini del conseguimento del bonus annuale, in ADL, 2017, p. 259 ss.

[39] Sul punto cfr. M. Marazza, Saggio sull’organizzazione del lavoro, cit., p. 265 ss.; V. Ferrante, Clausole generali, buona fede e contratto di lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 2021, I, p. 77 ss.

[40] In tal senso S. Malandrini, La perequazione retributiva collettiva e individuale, cit., 93.

[41] G.P. Cella - T. Treu, Relazioni industriali e contrattazione collettiva, Il Mulino, 2009, p. 136; per una disamina della diffusione della contrattazione integrativa divisa anche per settori vedi F. D’Amauri ‐ C. Giorgiantonio, Stato dell’arte e prospettive della contrattazione aziendale in Italia, CSDLE “Massimo D’Antona.It”, n. 242/2015, 10 ss.

[42] Sia concesso il richiamo a quanto già proposto e argomentato in S. Sonnati, Lo stallo del salario variabile: le reti di impresa ed il recupero dell’autonomia individuale in forma assistita come tecniche di implementazione del salario di risultato, in RIDL, 2015, n. 4, p. 617 ss.; a ben vedere, si tratta di una pratica già sperimentata da un sistema di piccole-medie imprese in materia di welfare aziendale che sono riuscite a strutturare piani comuni senza, tuttavia, coinvolgere l’attore collettivo Ci si riferisce al progetto pilota denominato “Giunca” creato da un gruppo di imprese che coinvolge circa 1.700 dipendenti unite nel gestire progetti di welfare aziendale.

[43] Per un’analisi della contrattazione collettiva nei gruppi d’imprese nel nostro Paese v. F. Luardon, Autonomia collettiva e gruppi d’impresa, Torino, Giappichelli, 1996; A. Lassandari, Il contratto collettivo aziendale e decentrato, Milano, Giuffrè, 2001, p. 373; più di recente G. De Simone, I gruppi d’imprese, in Il mercato del lavoro, a cura di M. Brollo, in Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da M. Persiani – F. Carinci, Padova, Cedam, 2012, p. 1509 ss.; F. Minolfi, La contrattazione collettiva nei gruppi d’impresa: uno sguardo comparato, in Dall’impresa a rete le reti di impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, a cura di M. T. Carinci, Giuffrè, 2015, p. 125 ss.

[44] V. R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori, e libertà del soggetto, in RIDL., 2002, f. 4, p. 420, che, in una prospettiva tesa al potenziamento dell’autonomia individuale, ritiene imprescindibile il controllo sindacale.

[45] Approfondisce simili prassi A. Alaimo, La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio e controllo, Giuffrè, 1998.

[46] Per un approfondimento – in chiave piuttosto critica – riferito all’ampliamento degli spazi riservati all’autonomia individuale cfr. L. Zoppoli, Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro, in Rivista Italiana Diritto del Lavoro, 2011, II, p. 175 ss., che ripercorre anche le ipotesi di utilizzo del contratto individuale di lavoro nella legislazione italiana.

[47] Una clausola del genere è rintracciabile nell’accordo del 29 aprile 2019 sottoscritto tra Banca Sella Holding e i sindacati, analizzato nell’ambito del VI Rapporto Adapt, 2020, Adapt University Press, p. 147 ss.; in argomento, sia consentito richiamare a M. Del Conte – S. Sonnati, La flessibilità dell’orario di lavoro: una nuova convergenza di interessi, in Guida al Lavoro, 28 ottobre 2022, p. VII ss., consultabile in www.guidaallavorodigital.ilsole24ore.com/art/speciale/2022-10-28/la-flessibilita-orario-lavoro-nuova-convergenza-interessi-172757.php?uuid=AEc69K9B, ove ci si concentra su un modello che prevede un dialogo individuale-collettivo, nel quale viene contemplato uno scambio tra retribuzione variabile e tempo di non lavoro.

[48] S. Buoso, Orario di Lavoro: potenzialità espresse ed inespresse, in Lavoro e Diritto, 2017, n. 1, p. 119; si tratta di istituti che costituiscono, in un certo senso, l’emblema di una differente «concezione di valore tempo», cfr. V. Bavaro, Tempo-Lavoro (misura del), in Aa.Vv., Lessico giuridico 1, ordinato da M. Pedrazzoli, BUP, 2010, p.152; v C. Cominato, Banche dei tempo e degli orari: finalità antiche in cerca di composizione, in Le dimensioni giuridiche del tempo, a cura di B. Veneziani – V. Bavaro, Bari, Cacucci, 2009, p. 271 ss.

[49] M. Leonardi, Le nuove norme sui premi di produttività e il welfare aziendale, in C. Dell’Arringa, C. Lucifora, T. Treu (a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze: verso un nuovo modello contrattuale?, Il Mulino, 2017, p. 567.

[50] B. Caruso, Recenti sviluppi normativi e contrattuali del Welfare aziendale, cit., p. 384 ss.; R. Del Punta – B. Caruso, Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta, in Lavoro e Diritto, 2016, p. 645 ss.; S. Ciucciovino, Autodeterminazione dell’individuo e destandardizzazione controllata della regolazione lavoristica, in DRI, n. 1, 2023, pp. 96-97, si sofferma sul processo di rivalutazione dell’autonomia individuale con specifico riferimento all’obbligazione retributiva.