Premi variabili individuali -L’evoluzione della retribuzione: componenti individuale e collettiva

L’approccio tradizionale di sostanziale livellamento delle retribuzioni, le difficoltà di individuare la controparte sindacale a livello aziendale e le dinamiche organizzative in continua trasformazione sono elementi che portano all’emersione di una dichiarata tendenza delle imprese a spostare il baricentro della negoziazione del compenso dal piano collettivo a quello individuale; in questa prospettiva le parti collettive potrebbero cogliere l’occasione di concordare un set di modelli retributivi variabili, differenziati tra loro in funzione a diverse esigenze delle parti