01 settembreAGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)
IstitutoPremio annuale
Adempimento
A partire dall’1.1.2018 viene istituito un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con importo pari a:
- euro 50 al raggiungimento dei 5 anni di anni di anzianità;
- euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;
- euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.
Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre.
Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda, l’importo pari a euro 50 verrà erogato a partire dall’1.1.2024.
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