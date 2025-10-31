01 luglioLATERIZI (INDUSTRIA)
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
A partire dall’1.7.2026 la contribuzione da versare al fondo Arco, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,90%, ferma restando la base di calcolo.
A partire dall’1.1.2028 la contribuzione da versare al fondo Arco, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’2%, ferma restando la base di calcolo.
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