01 luglioTESSILI (INDUSTRIA)
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
Previmoda è il fondo bilaterale paritetico di previdenza complementare in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione degli altri comparti del settore Moda, che opera in sinergia con il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore Sanimoda. Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50% dell’E.R.N., il contributo a carico azienda è elevato con decorrenza dall’1.7.2026, al 2,30% dell’E.R.N.
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