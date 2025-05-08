01 luglioCEMENTO, CALCE (INDUSTRIA)
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
Con decorrenza dall’1.7.2026, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. pertanto, è pari al 2,65 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..
Con decorrenza dall’1.7.2027, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. pertanto, è al 2,80 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..
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