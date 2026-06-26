Le tre nuove prestazioni di previdenza integrativa introdotte dalla legge di Bilancio 2026 entreranno in vigore il 1° luglio e il 31 ottobre, ma gli operatori del settore hanno tempo fino al 31 dicembre per renderle effettivamente operative. Questa una delle indicazioni contenute nella deliberazione del 25 giugno con cui la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha fornito le istruzioni operative riguardanti la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione...

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