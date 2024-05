Privacy e controlli sul lavoro - La problematica dell’uso promiscuo dei beni aziendali

Uno fra gli ambiti di maggiore novità in materia di controlli datoriali, continua certamente ad essere rappresentato dal c.d. Jobs Act e – più nello specifico – dal particolare regime di legittimità assegnato ai controlli effettuati sui beni strumentali affidati al dipendente in ragione delle sue mansioni. Tuttavia, il quadro normativo reso già articolato dall’intervento del Legislatore diviene ancor più complesso in caso di beni attribuiti al dipendente per uso promisquo.