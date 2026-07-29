La Corte di cassazione, con sentenza 23387 del 17 luglio 2026, torna ad occuparsi del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego contrattualizzato, affrontando il tema della decorrenza del termine decadenziale previsto dall’articolo 55-ter del Dlgs 165/2001 per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso. La sentenza chiarisce definitivamente che il termine di 60 giorni decorre esclusivamente dalla comunicazione della sentenza irrevocabile effettuata...

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