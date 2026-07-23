Imprese e sindacati si stanno dimostrando sempre più attenti al tema salari. Anche grazie alla normativa fiscale di favore, rafforzata dal governo Meloni, sta aumentando la platea di lavoratori interessati dai contratti di produttività. Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 15 luglio, del ministero del Lavoro sono saliti oltre 4,2 milioni, 4.241.031 per l’esattezza, gli addetti beneficiari di questo salario aggiuntivo legato alle performance aziendali: il premio medio annuo riconosciuto a questi...

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