A quasi un anno di distanza dall’approvazione nel Consiglio dei ministri e dopo l’esame degli emendamenti in Commissione giustizia, il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali approda in Senato, per la prima tappa dell’iter di discussione.

Il testo del Ddl - firmato dalla ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio - continua a rincorrere un obiettivo ambizioso: aggiornare e riorganizzare la normativa...