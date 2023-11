Progetto Fondirigenti per i giovani manager di Claudio Tucci

Pronto anche un secondo avviso per supportare l’upskilling dei dirigenti









Attrarre, trattenere e valorizzare i giovani talenti e supportare l’up o il re-skilling manageriale. È questo l’obiettivo di due nuovi Avvisi, innovativi e sperimentali, che lancia Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager. Doppio l’obiettivo: «Affrontare il passaggio generazionale e il governo delle situazioni di difficoltà aziendale», ha sottolineato il dg di Fondirigenti, Massimo Sabatini.

Il primo Avviso (2/2023) è rivolto alle sole Pmi, con uno stanziamento di 1 milione di euro, per un contributo massimo di 12.500 euro ad azienda, per interventi formativi destinati al rafforzamento delle soft skills dei dirigenti nati dopo il 1° gennaio 1979. Sono previste specifiche premialità per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. I piani formativi dovranno essere volti alla crescita delle capacità individuali, relazionali e strategiche dei giovani dirigenti nell’ambito di progetti aziendali capaci di valorizzarne il contributo all’interno dei processi di trasformazione aziendale. Oggi larga parte dei manager under40 è impegnato in grandi aziende del Centro-Nord. Dai dati di Fondirigenti, negli ultimi anni, solo un’impresa su quattro ha inviato in formazione manager under44. In sole due regioni, Lombardia e Lazio, opera più del 70% di giovani manager in formazione. Nelle regioni del Sud non si raggiunge il 3% del totale.

Con il secondo Avviso (3/2023) si guarda invece all’upskilling e al reskilling delle competenze dei manager che operano in aziende in situazioni di difficoltà economiche e produttive. Anche qui, dai dati Fondirigenti, emerge come sia ancora marginale l’utilizzo della formazione continua come strumento di politica attiva per gestire fenomeni di difficoltà. Per questi motivi l’Avviso si rivolge alle imprese aderenti o neo-aderenti a Fondirigenti, di qualunque classe dimensionale, che abbiano ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 13 novembre 2023, l’autorizzazione ad una misura ordinaria o straordinaria di sostegno al reddito per i lavoratori. L’obiettivo in questo caso riguarda il rafforzamento delle competenze manageriali, tanto “hard” quanto “soft” necessarie ai dirigenti per fronteggiare difficoltà finanziarie, operative e cambiamenti del mercato e del contesto esterno. È previsto uno stanziamento di 1 milione, per un contributo massimo di 12.500 euro ad azienda.

«Con questi due Avvisi - ha chiosato il presidente di Fondirigenti, Marco Bodini - il Fondo vuole consolidare la sua leadership nel campo della formazione dei dirigenti industriali». Per entrambi gli Avvisi la presentazione dei piani formativi avviene online attraverso l’area riservata delle aziende sul sito di Fondirigenti. Si parte dal 13 novembre, e c’è tempo fino al 13 dicembre. Le proposte pervenute saranno sottoposte a una commissione di valutazione esterna.