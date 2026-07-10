Cinquanta milioni di euro per realizzare percorsi formativi e interventi di politica attiva del lavoro a favore di beneficiari di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione. A prevederli è il decreto direttoriale 211/2026 del ministero del Lavoro, con cui si definiscono le modalità di programmazione ed erogazione del “Fondo per il potenziamento delle competenze per la riqualificazione professionale” previsto dal decreto legge 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del ...

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