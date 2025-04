Pronti i bonus per l’autoimpiego nei settori strategici

È scattato il conto alla rovescia per l’operatività dei due incentivi per promuovere l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Si tratta del sostegno economico per la creazione di start up e dell’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato. Il provvedimento attuativo dell’articolo 21 del decreto Coesione (decreto legge 60/2024) dopo la firma del ministro del Lavoro - di concerto con gli Affari Europei, ...

