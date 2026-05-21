01 luglioESATTORIE E TESORERIE
IstitutoQuadri
Riferimenti
Adempimento
Con riferimento all’art. 17 dell’Accordo di Rinnovo del C.C.N.L. 21.5.2026 si stabilisce quanto segue:
Le Parti condividono di attribuire ai Responsabili di strutture organizzative dell'Ente una specifica indennità suddivisa in 12 mensilità:
- euro 4.000 ai Responsabili di Uffici delle Direzioni Centrali, Responsabili a diretto riporto del Direttore Regionale e ai Responsabili di Area Territoriale;
- euro 2.000 ai Responsabili di secondo riporto dei Direttori Regionali, ai Responsabili a riporto dei Direttori di Area Territoriale e ai Responsabili di Sportello.
Decorrenza dall’1.7.2026.
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