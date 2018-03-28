Adempimento

L’art. 17 (Maggior prestazione dei Quadri Direttivi) del Cia 28.3.2018 rinnovato dall'accordo Cia 15.7.2022 viene abrogato dall’1.7.2026

Norma transitoria

Le maggiori prestazioni effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2026 e il 30.6.2026 saranno erogate pro quota nel caso in cui dette prestazioni siano pari o superiori al 50% del numero delle ore stabilite per le tre fasce che danno diritto all’erogazione.