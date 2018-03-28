01 luglioESATTORIE E TESORERIE
IstitutoQuadri
Riferimenti
Adempimento
L’art. 17 (Maggior prestazione dei Quadri Direttivi) del Cia 28.3.2018 rinnovato dall'accordo Cia 15.7.2022 viene abrogato dall’1.7.2026
Norma transitoria
Le maggiori prestazioni effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2026 e il 30.6.2026 saranno erogate pro quota nel caso in cui dette prestazioni siano pari o superiori al 50% del numero delle ore stabilite per le tre fasce che danno diritto all’erogazione.
Riproduzione riservata Ⓒ