Deve proporre querela di falso il dipendente che sostiene di aver sottoscritto per ricevuta la comunicazione del suo licenziamento senza esserne consapevole o contestando il contenuto del documento. Così si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza 17089/2026, confermando la decisione della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato improponibile l’impugnativa di un licenziamento asseritamente orale.
Un lavoratore ha dedotto di essere stato licenziato oralmente. L’azienda invece, ...