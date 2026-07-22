L’incumulabilità reddituale prevista per alcune pensioni anticipate non è oggetto, a oggi, di una lettura univoca da parte della giurisprudenza, ma ha prodotto due orientamenti fra loro distanti.
La previsione del divieto di cumulo reddituale di cui all’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019, riguardante quota 100, in particolare, ha introdotto il divieto di percepire redditi di lavoro dipendente, autonomo o per soci lavoratori fino all’età pensionabile di vecchiaia, fatta eccezione per un massimo di...