La risposta a interpello 2/2026, che esclude la coincidenza tra RLS e ufficiale di polizia giudiziaria nella medesima struttura, è l'occasione per una lettura sistematica di una figura spesso data per scontata. Muovendo dal caso, l'analisi ricostruisce natura, attribuzioni e – soprattutto – il sistema delle incompatibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella convinzione che i suoi confini dicano di lui più delle sue prerogative.