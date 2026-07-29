È partito il tavolo di confronto tra i vertici delle quattordici principali associazioni datoriali con i leader di Cgil, Cisl e Uil sulla definizione del modello contrattuale e dei criteri di misurazione della rappresentanza.

Ieri pomeriggio le parti sociali si sono incontrate nella sede di Confindustria per lavorare ad un nuovo accordo interconfederale, partendo dai contenuti dei due documenti unitari presentati da Cgil, Cisl e Uil (il 17 giugno) e dalle imprese di industria, terziario, artigianato...