La corretta gestione degli obblighi contributivi rappresenta uno degli aspetti più delicati del rapporto tra datore di lavoro e sistema previdenziale. Il rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti dalla normativa costituisce infatti un presupposto essenziale non solo per garantire la tutela previdenziale dei lavoratori, ma anche per evitare l’applicazione di sanzioni e l’avvio di procedure di riscossione da parte dell’INPS. Tuttavia, possono verificarsi delle situazioni di temporanea difficoltà...

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