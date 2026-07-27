Con la sentenza C-747/22 del 7 maggio scorso, la Corte di giustizia Ue ha confermato l’illegittimità del requisito della residenza per 10 anni in Italia ai fini della concessione del reddito di cittadinanza (Rdc), già dichiarato contrario al diritto Ue con la sentenza C-112/22. Mentre la prima sentenza ha riguardato la parità di trattamento in materia di prestazioni sociali prevista nella direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi «soggiornanti di lungo periodo», la recente...
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