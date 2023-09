Reddito di cittadinanza: ai corsi solo uno su sei degli ex percettori di Giorgio Pogliotti

Sugli oltre 180mila ex percettori del Reddito di cittadinanza considerati “occupabili” che hanno perso il sussidio tra luglio e agosto, solo in poco più di 33mila si sono iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma che offre corsi di formazione e posti di lavoro ai percettori del Supporto per la formazione e il lavoro. Le domande caricate dal 1° settembre, giorno di avvio del nuovo strumento di politica attiva del lavoro sono 63.423, tra questi sono...