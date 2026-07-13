L’opportunità
La Regione Abruzzo ha pubblicato un Avviso finanziato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 con l’obiettivo di sostenere concretamente le imprese che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 36 e i 65 anni.
La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, mette a disposizione oltre 5,9 milioni di euro per incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato e trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato...