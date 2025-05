Regione Lombardia, Bando “Imprese Storiche verso il Futuro 2025”

L’opportunità

Il bando “Imprese Storiche verso il Futuro 2025” promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia rappresenta una preziosa occasione per sostenere il patrimonio economico, culturale e identitario del territorio. Pensato per accompagnare le imprese storiche verso un futuro di innovazione e resilienza, il bando mira in particolare a rafforzare il passaggio generazionale, la digitalizzazione e la competitività. Al centro di questa edizione vi è la consapevolezza che il ricambio generazionale non...