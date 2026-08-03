L’opportunità
La Regione Toscana ha pubblicato il Terzo Avviso per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati alle libere professioniste e ai liberi professionisti, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ Toscana 2021-2027.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita delle competenze dei professionisti, favorendone l’aggiornamento continuo e aumentando la capacità di affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica...