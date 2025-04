Regole invariate per le auto a uso promiscuo entro il 2024

Le auto aziendali concesse in uso promiscuo a cui non si applicano le nuove disposizione introdotte dalla legge di Bilancio 2025 dovrebbero essere valorizzate secondo il valore convenzionale in vigore prima della modifica normativa e non con il criterio del valore normale. Questa la conclusione a cui giunge la circolare 7/2025 di Assonime in cui si affrontano le novità derivanti dalla legge 207/2024.

Secondo Assonime, le nuove regole che modulano l’imposizione fiscale in base al tipo di alimentazione...