Invita a maggiore rigore sui criteri di imputabilità delle società, applicando il decreto 231/2001, la sentenza della Cassazione 24402/2026 della Terza sezione penale. Annullata (con rinvio) di conseguenza la pronuncia di Corte d’appello con la quale era stata affermata la responsabilità di una società per il reato di lesioni personali colpose gravi in violazione della norme sulla sicurezza del lavoro.
La Cassazione ricorda che il decreto 231 ha rifiutato consapevolmente l’adozione di un criterio ...