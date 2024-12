Responsabilità sociale, il rendiconto coinvolge anche sindacati e lavoratori Il Dlgs 125/2024 che recepisce la direttiva europea 2022/2464 (<i>Corporate Sustainability Reporting Directive o Csrd</i>) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità per le singole imprese e per i gruppi societari